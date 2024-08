La Nazione: “Tessmann-Fiorentina, è fatta. Gudmundsson? Il processo incide”

Il mercato della Fiorentina è in fermento con diversi movimenti in corso sia in entrata che in uscita. La trattativa più avanzata riguarda Tanner Tessmann, per il quale Fiorentina e Venezia hanno raggiunto un accordo per una cifra di 6 milioni di euro, suddivisa tra parte fissa e bonus. Il giocatore, attualmente a Parigi per il torneo olimpico, firmerà un contratto quinquennale da 1,2 milioni a stagione.