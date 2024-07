La Nazione: “Tessmann, ci siamo. Altri due milioni e sarà della Fiorentina”

Ecco le ultime notizie su Tessmann riportare da La Nazione: ballano 2 milioni per vederlo in maglia viola

Fiorentina e Venezia continuano ad avvicinarsi sempre di più, tanto che ormai sembra un affare annunciato. Due milioni o poco più, questa è la distanza da colmare per vedere Tanner Tessmann vestire la maglia viola. La Fiorentina ha offerto 4,5 milioni, il Venezia è fermo sulla sua richiesta di 6/7 milioni. Manca l'ultimo sforzo da entrambe le parti. Con il club veneto i rapporti sono ottimi, tanto che nelle prossime ore Lucchesi raggiungerà la città per le visite mediche. Con il calciatore americano è già stato trovato l'accordo a 1,2 milioni a stagione per 5 anni. Lo riporta La Nazione