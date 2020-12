Come è noto nella giornata di ieri Cesare Prandelli è risultato positivo al Covid. Il viola per fortuna sta bene, ma ha dovuto lasciare il gruppo squadra per affrontare l’isolamento. Alcuni danno per scontata l’assenza del tecnico contro il Genoa, ma La Nazione lascia aperto un barlume di speranza. I prossimi giorni saranno decisivi, quando Prandelli si sottoporrà ad un nuovo tampone e in caso di negatività (trattandosi comunque di un contagiato asintomatico) il suo recupero per la partita potrebbe arrivare in extremis. La notizia resta comunque una brutta tegola e per la squadra viola rimane una settimana lavorativa molto complicata.

Il New York Times parla del Franchi: “La minaccia che fa infuriare i conservazionisti”