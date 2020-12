Il futuro del Franchi è sulla bocca di tutti e a parlarne arriva anche uno tra i giornale più venduti al mondo, il New York Times. In un lunghissimo articolo apparso sulla rivista digitale del quotidiano vengono ripercorse le fasi più eclatanti vissute rispetto allo stadio di Firenze. Tra le fasi più importanti il giornale fa notare come “quando il nuovo proprietario americano della Fiorentina, ha annunciato che voleva demolire lo stadio per costruirne uno più confortevole e moderno per i tifosi, gli ambientalisti e le associazioni del patrimonio sono scesi sul sentiero di guerra“. Sull’articolo si ripercorrono quindi tutte le fasi che hanno caratterizzato l’era Commisso rispetto alla possibile costruzione del nuovo stadio di Firenze. Ma il tema è sempre lo stesso, da una parte un imprenditore cerca di modernizzare un impianto per far crescere la Fiorentina. Dall’altra una serie di oppositori punta alla salvaguardia di un monumento che viene considerato di altissimo valore storico.