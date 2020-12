Sulle pagine de La Nazione questa mattina si parla anche di calciomercato. La sessione di gennaio entrerà nel vivo tra circa un mese e la Fiorentina è pronta a muoversi con decisione. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la

questione attaccante sarà al centro del tavolo dei dirigenti. Un filo diretto con Commisso delineerà i prossimi affari in entrata ed uscita. Il nome da seguire con maggiore attenzione è quello di Krzysztof Piatek, attualmente all’Hertha Berlino. Il pressing di Pradè, già iniziato in estate, si sta facendo sentire. Il club tedesco non pare più irremovibile. Piatek potrebbe arrivare a Firenze in prestito con riscatto obbligatorio a giugno: prezzo totale 18 milioni.

