Prossimo avversario: con il Genoa gara da vincere a tutti i costi. E’ un Grifone in crisi

Sarà un Genoa in piena crisi d’identità, ma anche di gioco e di risultati, quella che arriverà lunedì sera al Franchi per giocarsela contro la Fiorentina. Una gara, questa, che i viola di Cesare Prandelli dovranno vincere a tutti i costi. Il Grifone è reduce dalla pesante sconfitta interna contro il Parma, arrivata alla fine di una partita che ha mostrato tutti i limiti della rosa rossoblù. Per ora Rolando Maran resta al suo posto, nonostante nella mattinata di oggi si fosse diffusa la notizia di un Enrico Preziosi pronto ad esonerarlo per prendere uno tra Ballardini, Nicola e Semplici. A Firenze il tecnico ex Chievo e Cagliari, ovviamente, si giocherà tantissimo. A questo aggiungiamo anche il caos tecnico-societario in seno al club ligure, con l’addio prematuro all’ormai ex d.s. Daniele Faggiano. La Fiorentina, dal canto suo, non può permettersi di fare sconti ed i tre punti, stavolta, saranno d’obbligo.