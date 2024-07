La Nazione: Pongracic non è ancora al top: in dubbio per Bolton-Fiorentina

Marin Pongracic esordirà con la Fiorentina domani sera, nell'amichevole in Inghilterra contro il Bolton Wanderers? Probabile, anche se non sicuro. Come scrive La Nazione, infatti, il dubbio più grande riguarda la disponibilità dal 1’ del croato, che a circa una settimana dall'annuncio ufficiale ha cominciato ad allenarsi senza per il momento far registrare il top della condizione.