La Juventus ha proposto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro, ma la Fiorentina vuole prima chiudere l'affare con Gudmundsson. Intanto, la Fiorentina ha pianificato un'operazione simile per Richardson, offrendo 4 milioni subito e 5 milioni come obbligo di riscatto al Reims. Il centrocampista marocchino dovrebbe arrivare a Firenze una volta conclusi i festeggiamenti per il bronzo olimpico in Marocco.