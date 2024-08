La Fiorentina saluta Nzola ma è solo un arrivederci, non un addio a titolo definitvo

M'Bala Nzola lascia la Fiorentina per unirsi al Lens in Ligue 1, in prestito oneroso di 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a circa 9 milioni. (L'ACCORDO)