La tripletta di Moise Kean lancia la Fiorentina in paradiso. I tre punti contro il Verona valgono il secondo posto insieme ad Atalanta, Lazio e Inter. Palladino trova la sesta vittoria in campionato e adesso Firenze sogna la Champions League.

Per quanto riguarda la partita, fa tutto uno splendido Moise Kean. Pronti via e Beltran serve alla perfezione l'ex Juventus che non sbaglia. La squadra di Zanetti trova il pareggio con Serdar e arriva con l'1 a 1 all'intervallo.