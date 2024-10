La Nazione: “Kayode non gioca più, Parisi uno spreco. Richardson va valorizzato”

Come per Beltran, il discorso vale anche per Michael Kayode. La sua situazione rappresenta uno dei quesiti più complessi da affrontare, poiché il giovane esterno è stato tolto dal mercato nonostante l’interesse della Premier League, con il Brentford che aveva fatto un’offerta consistente, non considerata adeguata dal club viola. Kayode è rimasto in squadra, sia per motivi tecnici che per favorire la sua crescita.