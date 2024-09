La Nazione: “Gudmundsson e le date del processo. Fiorentina serena”

E la Fiorentina? Il giocatore rientrerà venerdì e Palladino spera di averlo a disposizioni per la trasferta di Bergamo. Il club di Rocco Commisso è molto sereno, crede all'innocenza del suo giocatore e sa che questa questione non avrà riscontri sul campo. Nonostante ciò, nel contratto con il giocatore c'è una tutela per la Fiorentina con il prestito con diritto di riscatto che si trasforma in prestito ad alcune condizioni. Ore di attesa quindi per Gudmundsson e la Fiorentina, con la speranza che si possa risolvere tutto al più presto.