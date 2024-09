Niente da fare, la sofferenza continua. La Fiorentina si salva al 95' grazie al gol di Robin Gosens e porta a casa un pareggio che non elimina i fantasmi dei giorni scorsi.

La partita inizia come sempre, una Fiorentina impalpabile che non riesce a creare. Poi, i due gol del Monza scuotono il Franchi che inizia a fischiare e dà una sveglia alla squadra di Palladino. Ci pensa Kean allo scadere del primo tempo a tenere vive le speranze della Fiorentina, ma non basta.