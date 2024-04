Su La Nazione, un'analisi sul momento cruciale della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Come scrive il quotidiano, in un paio di settimane la stagione della Fiorentina sarà davanti al bivio decisivo di un’annata comunque segnata da mille alti e bassi. C’è e ci sarà da onorare il campionato (ovvero battere Genoa e Salernitana), da ravvivare la Conference (eliminare il Vicktoria e sbarcare in semifinale), compiere l’impresa di scavalcare l’Atalanta (per guardare alla finale di coppa Italia): questa la tabella di marcia – perfetta – che la squadra di Italiano dovrebbe rispettare per consegnare a Firenze, ai tifosi e al mondo viola, un finale di stagione in positivo. Nel frattempo, sul campo, le cose migliori la Fiorentina è riuscita a farle quando ha aggredito l’avversario e non lo ha aspettato. Attaccare prima ancora di difendere è il pensiero filosofico di Italiano, ma nella serata con il Vicktoria già dopo una ventina di minuti era evidente che la spinta propulsiva delle corsie esterne (Nico Gonzalez e Sottil) e le idee di Mandragora e Beltran non funzionavano. Insomma, una sorta di apatìa caratteriale con cui la Fiorentina ha finito spesso per fare i conti e poi si è fatta del male. Eccolo, insomma, il segnale d’allarme: se nelle prossime quattro (decisive) sfide, il gruppo viola tornerà a utilizzare la mentalità dei giorni migliori, allora tutto potrà (e potrebbe) essere alla portata. In caso contrario, il flop stagionale è sicuramente dietro l’angolo.