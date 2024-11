La Nazione: “Dodò o Kayode? E continua il momento no di Biraghi”

Albert Gudmundsson non è stato convocato per la trasferta a Como , ma punta a essere disponibile per la partita di giovedì in Conference League contro il Pafos . Nonostante abbia fatto solo due allenamenti con la squadra, lo staff medico ha deciso di escluderlo dal match. Sorprendentemente, anche il capitano Cristiano Biraghi è rimasto a Firenze per un affaticamento al polpaccio sinistro, segnando un inizio di stagione difficoltoso per lui. Rispetto allo scorso anno, ha giocato meno minuti e titolare solo in cinque occasioni.

Per la partita contro il Como, Palladino ha due dubbi: se schierare Kayode o Dodo a destra in difesa (con Dodo favorito) e se confermare Adli a centrocampo o optare per Bove al fianco di Cataldi, che torna dopo quasi un mese di assenza. Se Adli riposasse, Bove giocherebbe più avanzato, con Sottil in attacco. Il resto della formazione dovrebbe vedere De Gea in porta, Comuzzo e Ranieri in difesa, con Gosens a sinistra. In attacco, Beltran e Colpani supporteranno Kean, che cerca il gol per la quarta partita consecutiva. Lo riporta la Nazione.