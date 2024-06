La Nazione: “Bonaventura-Fiorentina più vicini. Amrabat apre al Galatasaray”

Bolle il telefono di Daniele Pradè. Da un colloquio all’altro in questa prima fase del mercato viola. Adesso occorre prendere in primis le decisioni sui rinnovi dei contratti. Palladino ha già avuto un confronto con il suo staff, i contatti con il ds gigliato sono continui. Nomi pesanti come quello di Jack Bonaventura. Il centrocampista viola sta bene a Firenze, la sua famiglia anche. Zero motivi per andarsene. La tentazione Juventus c’è stata a gennaio, ma era soprattutto Allegri a spingere per averlo. Adesso lo scenario è diverso, il confronto imminente con l’agente Enzo Raiola chiarirà in modo definitivo la situazione. Prima di guardarsi intorno cercherà di capire se ci sono margini per restare a Firenze un’altra stagione