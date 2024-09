La Nazione: “Beltran fuori dai radar di Palladino. Non può essere una riserva”

Beltrán non è ancora un caso, ma ha sorpreso molti vedere che al 62' della partita Palladino ha sostituito Colpani con Ikoné anziché con l'argentino, che sembrava più adatto a supportare Kean in attacco.

Palladino ha spiegato che ha mantenuto Kean in campo per la sua efficacia nell'attaccare in profondità, e ha sottolineato che Beltrán si sta allenando bene e sarà utile in futuro.