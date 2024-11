La moViola: Zufferli non vede un brutto fallo su Kean, ma la gara è sufficiente

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: altra buona partita per Zufferli, fra le poche note positive di questo inizio stagione: segno che il piano di Rocchi funziona, dove la barca fa acqua è per poca qualità o per poca attenzione. L’arbitro di San Daniele del Friuli è alla sesta partita in A in 12 giornate (ne ha anche una di B), il periodo è positivo. Tiene Fiorentina-Verona sotto controllo grazie a 20 fischi e 3 gialli. Non ci sono scorrettezze nell’azione che porta al primo gol di Kean: in APP (l’inizio della fase d’attacco, Attacking Possession Phase) non c’è fallo di Ranieri su Suslov, la scivolata è sul pallone, non ci sono contrasti punibili; al momento del passaggio di Beltran, è tenuto ampiamente in gioco da Magnani. Buona anche la rete de 2-1, sempre di Kean: c’è un contrasto a centro area fra Comuzzo e Duda che finisce a terra, troppo poco per consideralo falloso. Se proprio vogliamo, una sbavatura nella gara di Zufferli c’è: la spinta di Magnani su Kean arriva fuori area ma è fallosa anche perché deliberata, l’attaccante viola sbilanciato (è in corsa) e finisce addosso a Bradaric, colpito involontariamente al volto. Successivamente, non sembrano esserci contatti su Colpani che finisce a terra.