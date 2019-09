La moViola: un abbaglio l’espulsione di Murillo, non c’è rigore su Sottil

Ecco la moviola di Fiorentina-Sampdoria 2-1 a cura del Corriere dello Sport:

Non benissimo Doveri, visto meglio nel derby: l’espulsione di Murillo è un abbaglio. E’ corretto giudicare non da rigore l’intervento di Caceres sul cross di Depaoli: primo perché è fuori area (ed in questo caso il Var non sarete potuto intervenire comunque), secondo perché il braccio destro dell’uruguaiano è attaccato al corpo. Rriviamo all’episodio chiave: Murillo, già ammonito (corretto il primo giallo, fermato Ribery scatenatissimo) fa di tutto per per scansarsi dalla sterzata di Castrovilli, che si tuffa allargando la gamba destra. Doveri è nei pressi, ma cade nel tranello. Ammonito Lirola per simulazione, si lascia un po’ andare sul tentativo di intervento di Chabot. Audero esce su Sottil, sembra rigore netto, Pairetto richiama Doveri al var, non c’è contatto con le gambe, verdetto ribaltato, giallo per il viola per simulazione.