PAGELLE VN: Chiesa e Ribery prendono per mano la Fiorentina. Pezzella ci mette la firma, bene Dalbert

CHIESA 7,5: Inizia piano, poi di tacco avvio una bella ripartenza viola. Male al tiro su punizione, pericoloso invece al 28′ quando libera il destro e impegna seriamente Audero. La scena si ripete 2′ dopo, sul diagonale di sinistro deviato in angolo. Bel suggerimento per Ribery in contropiede. Nella ripresa si scatena, segna con potenza e freddezza, ne sfiora un altro paio e manda in porta Sottil con un esterno fantastico. Dal 90′ VLAHOVIC sv

LIROLA 5,5: Pimpante in avvio, offre un bel pallone per Ribery, ma con Chiesa l’intesa scarseggia. Un paio di cross ottimi e qualche errore banale. Si addormenta sul gol di Bonazzoli, che per ben due volte gli prende il tempo. Nel finale si prende il giallo per simulazione.

