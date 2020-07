La MoViola: stavolta niente polemiche, ok Di Bello e assistenti

GAZZETTA DELLO SPORT – Di Bello si prende la sufficienza: è attento nel primo tempo, qualche sbavatura nella ripresa come il mancato fallo al limite su Barrow. Giusto sorvolare al 29′ sulla richiesta di rigore da parte di Cutrone, giusto anche il giallo per simulazione a Ghezzal che si lascia cadere in area rossoblu. Assistenti da 6,5: ok l’1-0 viola e l’annullamento dell’1-2 di Orsolini.

CORRIERE DELLO SPORT – Partita senza grandi difficoltà, due squadre che vanno di fioretto più che di spada, Di Bello però la controlla bene, sicuro nelle decisioni prese. I suoi numeri: 25 falli e 3 ammoniti. Correttamente annullato il gol di Svamberg: al momento del cross di Denswil per Orsolini, quest’ultimo è oltre la linea difensiva viola. Giust anche la deicsioni di ammonire Ghezzal per simulazione nella prima frazione di gioco. Per il quotidiano l’arbitro di Brindisi merita un 6,5.

I SOLDI NON BASTANO, COMMISSO CERCA CREDIBILITA’ E APPEAL, MA COME?