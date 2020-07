Dopo una stagione complicata dal punto di vista calcistico e di stallo da quello immobiliare, Rocco Commisso vuole tracciare la rotta per la sua seconda stagione da presidente viola. Come scrive La Nazione, i soldi per lui non sono mai stati un problema, e lo ha dimostrato a gennaio investendo una cifra superiore ai 60 milioni. Ora però dovrà gestire l’addio sicuro di Chiesa e quello possibile di Milenkovic, il post Iachini – Commisso vorrebbe un allenatore di prospettiva internazionale -, e un’ambizione che non collima con l’appeal di una Fiorentina che non riesce ad attirare nomi di fascia medio alta.

Perché?

I soldi a volte non bastano, come scrive il quotidiano serve “credibilità calcistica”: è solo grazie a quella che una società acquista potere di attrazione, e non alzando la voce per ingaggiare battaglie su ogni fronte. Dallo stadio al centro sportivo, dagli arbitri al Var, non si ripara. E allora l’idea per aumentare il livello di credibilità potrebbe essere quella di arricchire la struttura della società con competenze di alto livello già inserite nel calcio italiano. Perché quello da cui non si può prescindere, oltre battaglie extra campo, sono i risultati.

