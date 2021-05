La moviola: rigore per la Fiorentina ok, dubbi sul contatto Vignato-Caceres

Bologna-Fiorentina è stata arbitrata dal giovane Dionisi

Corriere dello Sport - Voto 6 per Dionisi: "Non convince appieno il giovane Dionisi, anche se qualche spunto per il futuro c'è. Restano molti dubbi su un contatto Caceres-Vignato che ha lasciati l'aroma del rigore. La chiude con 28 falli e 3 gialli. Vignato è in vantaggio su Caceres che lo sta tallonando con molto mestiere. Il rossoblù finisce a terra. Episodio grigio, ma se fosse arrivato il rigore, il Var avrebbe taciuto. Tiro da fuori area di Pulgar, Soumaro intercetta il pallone con il braccio sinistro, largo nella parte dell'avambraccio. Rigore dato in campo che il Var (Valeri) conferma. Orsolini tocca il pallone, Dragowski in uscita para, l'impatto che ne segue è di gioco: no penalty. Giusto annullare il gol di Svamberg: il pallone finisce sul braccio destro prima di essere calciato in rete".