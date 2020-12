La moviola: rigore netto, ma manca il secondo giallo a Locatelli

Riportiamo la moviola di Fiorentina-Sassuolo 1-1 a cura del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport. La gara è stata arbitrata da Valeri.

Non benissimo la partita di Valeri, soprattutto nel primo tempo: affida di gialli (ben sei), come se avesse paura di non tenerla in pugno. Nonostante il cartellino facile, ne manca uno: Locatelli, già ammonito, in occasione del rigore. La chiude con 31 falli fischiati e 8 ammoniti, chiaro che la ripresa abbia avuto un peso differente. Errore in occasione del rigore dato alla Fiorentina, che è netto: Locatelli, già ammonito, colpisce nettamente la gamba destra di Ribery al limite dell’area, mentre si stava preparando per il tiro. E’ possibile che, avendo concesso il penalty, l’arbitro non abbia voluto infierire, resta un errore.

Proteste per un contatto in area della Fiorentina: in attesa che arrivi il pallone, trattenute reciproche fra Igor e Berardi, il primo tira un po’, l’altro spinge in avanti, Valeri valuta bene la situazione e non assegna il rigore, il Var Aureliano.