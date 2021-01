La moViola: Orsato autorevole, mette subito le cose in chiaro. Manca solo un giallo

A seguire vi proponiamo la moviola di Fiorentina-Bologna a cura dei due principali quotidiani sportivi a tiratura nazionale:

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Autorevole Orsato in Fiorentina-Bologna, dirige una partita molto accesa con 7 gialli distribuiti nel corso del match. Ne manca solo uno per Schouten che al 19’ viene anticipato da Venuti e finisce per travolgere l’avversario. Orsato indica il pallone, che però era stato colpito dal giocatore viola.

IL CORRIERE DELLO SPORT – Partita molto più semplice del previsto, ma forse il merito è proprio di Orsato: dopo 8 minuti, aveva già due nomi sul taccuino (De Silvestri e Igor), tanto per far capire quale sarebbe stato l’indirizzo del match. non difficile per l’assistenze Meli cogliere l’offside di Orsolini, forse manca un giallo (oltre ai sette comminati) per Schouten: bruttino il fallo su Venuti. Come detto, pochi dubbi sulla rete annullata a Orsolini a inizio partita: al momento del passaggio in verticale di Palacio, infatti, Orsolini è oltre Igor, ultimo difendente della Fiorentina. Corretta ancorché facile la chiamata dell’assistente.