Farris (vice Inzaghi): “La Fiorentina si è scoperta e la cosa ci ha favoriti”

Inzaghi ha perso la voce, a DAZN nel postpartita di Lazio-Fiorentina ha parlato il suo vice Massimiliano Farris:

“Partita sporca, forse giocata meno bene rispetto alle precedenti. Il salvataggio di Milinkovic sulla linea non è casuale, ci sono molte cose positive. Contava il cuore, e la squadra lo ha messo in campo. Credo che dobbiamo smettere di pensare allo scorso anno, siamo ripartiti e siamo indietro in classifica dopo aver perso qualche punto, ma abbiamo la volontà e le qualità per riprenderci. Oggi Luis Alberto aveva fatto un assist incredibile, poi il VAR lo ha annullato. La Fiorentina si è scoperta una volta in svantaggio, questo ci ha favorito nonostante la pressione. Speriamo di recuperare il prima possibile i giocatori infortunati, prima di cercare un esterno mancino sul mercato”.