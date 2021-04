La moViola: Massa promosso con l’aiuto del VAR

A parte l'episodio del rigore, sul quale è servito l'aiuto di Giacomelli, per Massa una prestazione ampiamente sufficiente alla direzione arbitrale

La Gazzetta dello Sport: Buona direzione di gara di Massa, aiutato dal VAR Giacomelli sull’episodio che sblocca la partita. È il 26’, Rabiot va al contrasto di testa in area bianconera e tocca il pallone con il braccio destro. Posizione innaturale, braccio sopra l’altezza delle spalle: il rigore per la Fiorentina c’è tutto, anche se è solo con l’on field review, suggerita appunto da Giacomelli, che viene decretato dall’arbitro di Imperia. Qualche minuto prima, proteste viola per un contatto tra Bonucci e Vlahovic, sempre nel cuore dell’area ospite. Il difensore bianconero allarga un po’ la gamba destra per “tagliare fuori” l’avversario: contatto troppo leggero per portare a un penalty. Regolare la posizione di Morata nell’azione del pari juventino: sul passaggio di Cuadrado è tenuto in gioco da Pezzella. Tre i cartellini gialli nel corso della gara, tutti corretti: imprudente Igor su Cuadrado al 40’, mentre De Ligt e Caceres nella ripresa fermano irregolarmente una potenziale azione da gol avversaria. A essere pignoli, rischia l’ammonizione anche Amrabat che allontana la palla a gioco fermo nel finale. Voto: 6,5.