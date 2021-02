La MoViola – Maresca ok, contatto Vlahovic-Bereszynski non è da rigore

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Gara abbastanza tranquilla. Movimentato il pareggio viola al 37′: evidente fallo di Thorsby su Castrovilli, punizione dal limite di Pulgar respinta miracolosamente da Audero che respinge anche sul colpo di testa di Vlahovic convalidato dalla goal-line technology. Al 64′ contrasto Pezzella-Ramirez nell’area della Fiorentina: Maresca fischia fallo in attacco al doriano, ma qualche dubbio resta. Fallo in attacco anche di Vlahovic al 93′ dopo un contrasto con Bereszynski, l’arbitro lascia correre. Per la rosea Maresca vale 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT – Partita in linea per Maresca, che almeno non commette errori. Due dubbi in area della Fiorentina (sempre Ramirez protagonista), che l’arbitro della sezione di Napoli giudica bene. Il primo: in attesa di un cross, Pezzella “sente” con le braccia al corpo Gaston Ramirez che, per smarcarsi, prova a girarsi di scatto, facendo perno anche aggrappandosi a sua volta all’avversario e tirandolo giù. Episodio grigio, ma condivisibile la scelta di Maresca. Il secondo: ancora Ramirez a terra, stavolta pochi dubbi: è lui che calcia il piede di Pulgar e non il pallone. Nel caso del pareggio della Fiorentina è la Gol Line che assegna il gol di Vlahovic: Audero respinge con il pallone già dentro la linea.

Ranieri, scacco matto a Prandelli: la doppia mossa dalla panchina decide la gara