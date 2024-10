La moViola: la prestazione di Frid è sufficiente. Il gol del 2-3 è regolare

CORRIERE DELLO SPORT 6: Giovane l’israeliano Frid, appena 32 anni (a 26 era già internazionale, a 23 dirigeva già nella Ligat Ha’Al, la serie A israeliana, sua la supercoppa di Francia del 2022 giocata a Tel Aviv), forse pecca ancora d’esperienza, soprattutto nella gestione disciplinare della partita. Le decisioni importanti, però, convincono tutte. Bove serve Kouame, che è oltre Stanic: corretto il gol annullato alla viola. Proteste sul 3-2, che però è regolare: non è Beltran a commettere fallo (allarga la gamba a protezione del pallone, è in vantaggio), ma Vandermersch che resta a terra, giusta la valutazione. Ok anche la rete di Martinez Quarta: non c’è fallo su Vallci. Sull’1-2, Stanic tiene in gioco Ikonè sul passaggio di Bove, lo stesso giocatore sana tutti sul 2-4.