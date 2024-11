La moViola: La Penna tiene bene il campo, dubbi su Bove-Ilic?

IL CORRIERE DELLO SPORT 6 - Partita “sporca” quella del Grande Torino, nessuna particolare criticità per La Penna e pure tutto, gioco e arbitraggio, sembra non scorrere via con la consueta facilità. Meglio nella ripresa, con la gara sempre lì per accendersi, comunque tenuta con l’esperienza e la solidità dell’arbitro romano. La chiude con 28 falli fischiati e 3 ammoniti. Ok la rete segnata da Kean: sul lancio lunghissimo di Ranieri, l’attaccante viola è tenuto in gioco da Maripan, poi non ci sono contatti (e dunque falli) fra i due. Annullato il gol del possibile 1-1 di Maripan, corretta valutazione in campo dell’assistente Capaldo: sulla punizione di Ricci, è di pochissimo oltre Richardson. In area del Torino, sbracciata di Maripan sulla faccia di Kean, partito in fuorigioco: i granata ripartono, La Penna fischia e spiega a un nervosetto Milinkovic che il fischio è perché Kean è stato colpito (anche se in maniera non proprio così violenta) al volto, lo impone il regolamento. Avrebbe dovuto farlo, però, anche al 62’, quando inavvertitamente Richardson colpisce, ricadendo, al volto Ricci con lo scarpino: possibile non se ne sia accorto (non era distante), lo richiamano i giocatori granata.