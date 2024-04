La moViola: La Penna senza affanni, giusto annullare i tre gol della Juventus

IL CORRIERE DELLO SPORT 7: Un’altra partita diretta con grande serenità, una costante apprezzata da Rocchi che ha trovato l’Eldorado. A La Penna si può contestare, in capo ad una gara non complicatissima, il mancato giallo a Locatelli. Per il resto la consueta accettazione, il dialogo con giocatori e tecnici (simpatico quello con Italiano al rientro in campo per la ripresa), l’intelligenza arbitrale di non incartare le cose semplici (ogni riferimento a Orsato e Massimi, ad esempio, non è casuale). Sui tre gol annullati alla Juventus? Colpo di testa di Gatti per McKennie, nettamente oltre Biraghi: gol annullato sul campo. Chiesa serve Kostic: regolare, traversa, arriva Vlahovic che batte a rete ma sulla traiettoria il pallone tocca Bremer in fuorigioco. Giusto annullare. Cross di Chiesa, McKennie nel tentativo di disorientare Mandragora finisce in offside per mezza gamba destra: overrule e rete annullata. Sul gol di Gatti? Colpo di testa di Bremer, traversa, Gatti colpisce ed è in posizione ok (ci sono Mandragora e Barak). Manca un giallo a Locatelli (duro su Beltran): ok quello per Cambiaso, ci sta quello per Yildiz e per Beltran (sembrava avesse preso il pallone, invece...).