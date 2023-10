La moViola: La Penna perfetto. E Martinez Quarta rischia tantissimo

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 7: Serenità, autorevolezza e sicurezza distribuiti a piene mani, totalmente accettato dai giocatori in campo. Più che buona la partita per La Penna, tornato (mentalmente e fisicamente) sui livelli a lui più congeniali. Uscita di Terracciano su Osimhen alla disperata, niente pallone, solo le gambe dell’avversario: corretto rigore e giallo (Dogso depotenziato). Dubbio l’intervento in area di Martines Quarta su Oliveira: in ritardo ma di fianco (e non dietro la schiena), per il metro tenuto (alto) ci può stare non fischiare, ma il giocatore viola ha rischiamo molto. Non è Osimhen che segna ad essere in fuorigioco ma Olivera al momento del tocco involontario di Kvaratskhelia: giusto annullare. Nell’azione tocco di gomito di Kayode: involontario, braccio in appoggio e totalmente girato. Proteste (timide) della Viola: l’intervento di Natan su Nzola è fuori area e prende il pallone, poi fra i due si intrecciano i piedi per dinamica.