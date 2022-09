La MoViola: Il Var corregge Doveri. Dubbi sul contatto Sottil-Cuadrado

GAZZETTA DELLO SPORT - Non è stata una gara semplicissima ma Doveri se la cava, anche se per assegnare il rigore alla Fiorentina ha avuto bisogno dell’aiuto del Var Aureliano. Regolare il gol della Juve: tiro di sinistro di Kostic verso Milik che la butta dentro con il polacco tenuto in gioco da Milenkovic. Indiscutibile anche il rigore per la Fiorentina: sul cross di Sottil, Paredes ha il braccio molto largo e la palla lo colpisce. Doveri lascia correre ma, richiamato dal Var, va al video e cambia immediatamente idea. Sempre nel primo temo, al 31’, la Fiorentina chiedeva un rigore per un intervento in area di Cuadrado su Sottil ma l’arbitro giustamente ha lasciato correre visto che il contatto è stato di spalla. Corretta anche la distribuzione dei gialli.

CORRIERE DELLO SPORT - Non brillantissimo, l’ex internazionale Doveri, come se dovesse togliersi ancora un po’ di ruggine. Certo, la partita è tosta e lui la porta a casa in maniera sufficiente. Si perde il rigore di Paredes (nel posto sbagliato al momento sbagliato, da dove sta non può vedere né a sinistra né a destra, finendo impallato) ma è bravo a capire che Paredes anticipa Barak. Rischia invece sul contatto Sottil-Cuadrado: non è spalla contro spalla anche se per la soglia del fallo impostata ci sta non fischiare. Ma lo avesse fatto... Var ok, con il quotidiano che sottolinea come Aureliano sia perfetto per questo ruolo.