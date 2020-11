La MoViola: Ghersini si perde qualche giallo, nessun dubbio sulla rete di Improta

A seguire vi proponiamo le analisi, fatte dai due principali quotidiani sportivi italiani, della direzione di gara di Fiorentina-Benevento.

La Gazzetta dello Sport: Un pranzo a tratti sbadigliante non crea nessun problema di gestione a Ghersini che dirige un Fiorentina-Benevento a ritmi davvero contenuti. Non è la partita perfetta, si perde qualche giallo (Schiattarella su Castrovilli) e un paio di sviste ci sono (fallo inesistente di Amrabat su Improta), ma nulla che pregiudichi il complesso della sua direzione.

Corriere dello Sport, 6: Seconda in serie A anche per l’ex CAN B Davide Ghersini, che porta a casa una partita in un pomeriggio molto tranquillo: gli sfugge forse un cartellino (alla fine saranno 5, a fronte di ben 31 falli, un po’ alta come media), fosse sempre così, andrebbe di lusso. Nessun dubbio sulla bontà della rete di Improta, o meglio, dell’azione che ha portato al gol partita. Insigne infatti ruba il pallone senza commettere fallo.