La moViola: Fourneau, corretto il rosso a Gallo. Ranieri rischia

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Partita più che sufficiente per Fourneau, in serie positiva da tempo, la dimostrazione che se il designatore lavora e concede fiducia, i risultati arrivano. E Rocchi ha bisogno disperato di arbitri che gli diano qualità. Corretto il rosso per Gallo, rischia tanto Ranieri su Krstovic. Dodo prende il tempo a Gallo sull’imbucata verticale, il giocatore del Lecce mette un piede sul sinistro dell’avversario, potrebbe trarre in inganno il fatto che Dodo compie comunque ancora due passi prima di cadere, il rosso per chiara occasione da gol (l’esterno viola) è corretto (non aveva davanti nessuno). Ranieri allarga il braccio destro sulla faccia di Krstovic nel tentativo di prendere il pallone, Fourneau opta per il cartellino giallo, siamo sull’arancione (non è proprio una gomitata, ma qualcosa di più della sbracciata), Ranieri ha rischiato il rosso. Tutte le reti sono regolari, due meritano un minimo di approfondimento da parte della moviola. Non c’è fuorigioco di Kean (lo tiene in gioco Gaspar) sul lancio di Cataldi proprio sull’azione del gol di quest’ultimo. Non c’è fallo di Beltran su Oudin (nel caso, il contrario) sull’APP dell’azione della rete di Colpani.