La moViola: direzione a due facce. Bene Marchetti, male Sacchi

Secondo il Corriere dello Sport, l'arbitro Marchetti la partita l’ha più o meno tenuta: Parisi che trattiene tre volte Ikonè non è rigore (si lascia un po’ cadere alla fine) ma almeno una doveva fischiarla; il contatto Martinez Quarta-Destro non è penalty (è l’attaccante dell’Empoli che tocca dietro il ginocchio dell’avversario calciando). Ma dopo il ko e l’entrata in campo di Sacchi, un disastro: recupero infinito, tentennamento sul giusto rosso a Luperto per cui serve l'On Field Review, il Var Mazzoleni salva quello che può salvare anche sul rigore chiesto da Sottil. Un 6 a Marchetti che diventa 4,5 a Sacchi, che per la Gazzetta dello Sport diventano 6,5 e 4,5, ma il concetto di base è lo stesso.