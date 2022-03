La MoViola – Chiffi autorevole ma sbaglia: il Var lo aiuta su Venuti-Lautaro

L'arbitro lascia giocare ma sbaglia clamorosamente sul contatto tra Venuti e Lautaro Martinez: il Var cancella il rigore all'Inter

GAZZETTA DELLO SPORT: voto 5,5 - Al 64' Chiffi torna giustamente sui suoi passi rivedendo al monitor il contatto tra Venuti e Lautaro Martinez in seguito al quale aveva concesso rigore per l'Inter. Le immagini trasmesse dalla sala Var sotto la supervisione di Valeri mostrano chiaramente che è l'attaccante nerazzurro a colpire il piede del difensore viola che lo anticipa. All'86' Chiffi respinge con fermezza le proteste nerazzurre per un presunto retropassaggio volontario di Castrovilli raccolto con le mani da Terracciano: rimangono molti dubbi sull'involontarietà del gesto. Nel primo tempo, gol di Lautaro prontamente cancellato per fuorigioco su rasoterra dalla destra di Dumfries che passa tra le gambe di Biraghi, il quale non facendo una giocata non sana la posizione dell’argentino.

CORRIERE DELLO SPORT: voto 5,5 - L’errore di valutazione c'è stato tutto, e sarebbe stato grave, ma l'asse tra Chiffi in campo e Valeri dalla sala Var ha poi funzionato a dovere. L'arbitro di Padova aveva concesso un rigore all'Inter per un contatto tra Venuti e Lautaro Martinez; dalle immagini si vede che è netto l'anticipo del difendente della Fiorentina che poi viene agganciato dall'attaccante dell’Inter. È chiaro ed evidente errore e, come previsto da protocollo per casi come questo arriva la chiamata del Var all'on field review: in pochi secondi davanti al monitor Chiffi ha potuto correggere la sua decisione. Fondamentale dunque l'intervento di Valeri, che prende 6.5 che ha aiutato Chiffi a correggere un errore che macchia la sua prestazione per il resto sicura e autorevole. Pur concedendo molti contatti, l’arbitro ha infatti tenuto in pugno la partita.