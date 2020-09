La moViola: Bene il VAR, Calvarese un po’ impacciato ma sufficiente

Gazzetta dello Sport: partita ben diretta da parte di Calvarese, con polso fermo ed equilibrio sui cartellini. Al 18′ il fischietto di Teramo concede un rigore che Giacomelli al VAR consiglia di rivalutare, e in effetti il piede di Caceres anticipa quello di Lautaro: niente penalty né giallo, decisione corretta.

Corriere dello Sport: voto 6. Un mezzo passo indietro per Calvarese, apparso un po’ impacciato. Giusto togliere il rigore, Kouamé e Bonaventura sono in gioco sul primo gol della Fiorentina. L’appagamento dell’ultima stagione in A rischia di giocare brutti scherzi al direttore di gara. Giacomelli, al VAR, si guadagna un bel 6,5.

OCCASIONE PERSA PER UNA FIORENTINA A TRATTI SPETTACOLARE