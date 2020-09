Fiorentina spettacolare, ma come si spiega la sconfitta? Occasione persa

L’occasione persa è enorme, La Nazione non ci gira intorno. I cambi extralusso dell’Inter hanno cambiato la partita, ma quell’errore di Vlahovic che poteva significare 2-4 è inspiegabile a questi livelli. Poi il destino ha voluto che il ragazzo serbo si ritrovasse in copertura su D’Ambrosio per il gol del 4-3. La Fiorentina del primo tempo aveva corso pochissimi rischi, producendo un pressing altissimo a tratti e mettendo in difficoltà la squadra di Conte. Ma com’è possibile subire gol in contropiede da situazione di vantaggio a San Siro? Gioie e dolori: la reazione all’autogol di Ceccherini è stata da applausi, una chirurgia spettacolare nelle ripartenze. La Fiorentina è forte, c’è solo da capire cosa è successo in quei minuti finali.

LE PAGELLE DI VN: VLAHOVIC DISFA QUELLO CHE RIBERY CREA