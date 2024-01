La moViola: Aureliano passeggia in campo e non vede un rigore per la Viola

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5: Non sufficiente la prova di Aureliano. Dopo 10 minuti gol di Nzola annullato per il netto fuorigioco dell’attaccante viola. Sul gol nerazzurro, Lautaro e Parisi si tengono a vicenda: una leggera spinta dell’argentino c’è, ma è lieve e anche il controllo Var dà il via libera. Giusto convalidare. Episodio molto dubbio in area di rigore dell’Inter al 35’ del primo tempo. Su azione da calcio d’angolo ci sono un paio di trattenute, in particolare quella di Bastoni su Ranieri: ci stava il rigore visto che il difensore nerazzurro impedisce all’avversario di saltare e colpire la palla. Aureliano lascia correre e il controllo Var conferma la decisione del campo. Al 73’ Sommer in uscita colpisce Nzola: rigore netto (segnalato dal Var anche se era ben visibile dal campo) e giallo per il portiere che si riscatta parando il debole tiro di Nico Gonzalez.