La moViola: arbitro promosso, ok espulsione Ikoné. Gollini si lamenta a vuoto

"Gollini protesta ma il gol del 2-0 del Basaksehir è regolare: Gurler gli soffia il pallone senza commettere nessun tipo di fallo. L’arbitro Fernandez riesce a placare le lamentele del portiere della Fiorentina senza sanzione disciplinare, dimostrando di essere in controllo della gara. Il Basaksehir protesta al 22’ del primo tempo per un contatto nell’area della Fiorentina tra Amrabat e Gurler, ma bene fa Fernandez a non assegnare il calcio di rigore e a lasciar proseguire il gioco: l’attaccante dei padroni di casa è già in caduta quando c’è il contatto, lieve, con il giocatore viola. Anche la Fiorentina si lamenta per un contatto al limite dell’area avversaria al 32’ del primo tempo: Venuti finisce a terra dentro l’area, ma il tocco di Mounir sembra troppo leggero per giustificare la concessione del fallo. Giusto dunque la scelta dell’arbitro. Corretta anche l’espulsione al 31’ st di Ikoné per somma di ammonizioni: il primo fallo ferma un’azione promettente (manca il rosso perché è stata considerata bassa la probabilità di Kaldrim di mantenere il possesso), il secondo è un’imprudenza".