La moViola: Male Manganiello, non vede i due rigori. Lo salva Doveri al Var

Il Corriere dello Sport: Male Manganiello, due rigori non visti per suoi errori: di posizione il primo (sempre troppo schiacciato), l’altro peggio (visuale aperta). Sul tiro di Pinamonti, Dodò tocca con il braccio destro aperto. L'arbitro non riesce a vederlo, Doveri lo chiama all'on field review. Poi è in posizione frontale e avrebbe dovuto vederlo lui il braccio sinistro larghissimo di Tressoldi sul tiro di Terzic: ancora on field review, ancora rigore (pessimo linguaggio del corpo di Manganiello). Non c'è offside del serbo a inizio azione: c’è il piede destro di Toljan.