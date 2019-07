Il lavoro di Daniele Pradè dietro la scrivania di uomo mercato viola è appena cominciato, ma è già molto difficile. Dopo la scorsa annata fallimentare e l’iniziale nuovo entusiasmo portato da Rocco Commisso, ora c’è da fare i conti con la situazione attuale: tanti giocatori in esubero e pochi soldi a disposizione. Serve ripartire da qui, come sottolinea il Corriere Dello Sport, dalla necessità di fare prima cassa – magari con cessioni di peso – e poi consegnare a Montella una buona ossatura per la prossima stagione. Se Chiesa – CHE OGGI INCONTRERÀ IL PRESIDENTE – è infatti blindato, a rischiare sono altri big della rosa che hanno mercato: su tutti il capitano Pezzella, ma anche Biraghi e Milenkovic, mentre Veretout è già da un po’ con le valigie pronte in attesa del trasferimento. Insomma, come spesso accade nel calcio prima si vende e poi si compra ed è esattamente questo ciò cui sta andando incontro la Fiorentina, con la necessità di trovare giocatori in sintonia con Montella – a partire dal centrocampo – per costruire il nuovo progetto.