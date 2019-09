La Mercafir aspetta: il rebus del mercato e dei soldi per farlo

Franchi ma anche il nuovo stadio, nell’area di viale Guidoni dove oggi sorge la Mercafir. E proprio la Mercafir si trova, involontariamente e da tempo, al centro della partita che vede impegnati Comune e Fiorentina. E che vedeva fino a poco tempo fa coinvolta anche l’area di Castello di proprietà Unipol dove la Mercafir avrebbe dovuto traslocare per lasciare spazio alla cittadella viola, idea tramontata assieme all’era Della Valle a favore di quella di dividere in due lo spazio dell’attuale Mercafir per realizzare in una metà dell’area il nuovo mercato ortofrutticolo e nell’altra lo stadio.

E adesso cosa potrebbe accadere? I fatti – scrive il Corriere Fiorentino – sono che alla Mercafir si continua a lavorare in spazi datati e poco funzionali e che si aspetta la decisione del Comune che farà seguito a quella della Fiorentina. E che ad oggi in entrambe le aree, viale Guidoni e Castello, vi è conformità urbanistica per la nuova Mercafir lo stadio. Esistono infatti — spiegano da Palazzo Vecchio — la variante dello stadio alla Mercafir che non è mai stata modificata dal 2012 ad oggi e che prevede lo stadio e 30.000 mq di superficie commerciale direzionale e turistica, mentre il mercato rimarrebbe nella stessa zona, ma dimezzato; e quella di Castello, è stata varata a novembre 2018, con l’area del mercato individuata in modo che non interferisca nè con l’attuale pista di Peretola che con la nuova e parallela.

Nel caso che si decida per il restyling del Franchi servirà una nuova variante Mercafir in viale Guidoni, ma il vero rebus è chi pagherà i lavori. Nella precedente ipotesi era previsto un contributo della Fiorentina e un impegno della società che gestisce il mercato, nulla a carico del Comune, ma non si è arrivati alla concretizzazione dell’aspetto finanziario dato che il progetto dettagliato della Fiorentina non è mai stato presentato, nè è stato deliberato da Mercafir il progetto esecutivo del trasloco a Castello o del ridimensionamento del mercato in viale Guidoni, con il riutilizzo dell’area restante per operazioni immobiliari.

