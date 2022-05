La matematica non è un opinione: l’Europa viola è a un passo

Oggi la Fiorentina potrebbe tornare ufficialmente in Europa. Per sapere però in quale competizione si dovrà attendere la prossima giornata

Redazione VN

Sconfitte, ostacoli e delusioni. La Fiorentina di Rocco Commisso non è partita come tutti si potevano immaginare, anzi. Le difficoltà sono state tante, tra cambi di allenatori e il fantasma della retrocessione che ha accompagnato Firenze per due anni. Poi, la rinascita targata Vincenzo Italiano. Ecco la vera Fiorentina che oggi potrebbe raggiungere un traguardo importante quanto prestigioso.

Come analizzato da Repubblica, era la stagione 2016/17 quando la Fiorentina disputò la sua ultima presenza in Europa League. Sono passati un po' di anni, e molti giocatori. Oggi, Firenze ha ritrovato la giusta carica per spingere questa squadra verso grandi obiettivi. Il primo potrebbe arrivare già questo pomeriggio. La Fiorentina, con una vittoria in casa della Sampdoria, strapperebbe un pass per la prossima Conference League, complice il pareggio della Roma e la sconfitta dell'Atalanta. Ma attenzione, la squadra di Italiano non si dovrà accontentare perché con i tre punti la Fiorentina raggiungerebbe una posizione valida per l'Europa League, da difendere poi all'ultima giornata. I Viola hanno dimostrato di saper superare le difficoltà e i momenti no. La vittoria contro la Roma rappresenta la voglia di questa squadra nel rincorrere i propri sogni e oggi, sognare, è davvero riduttivo.