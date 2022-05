Fiorentina, adesso devi sognare: una vittoria che vale una stagione

Adesso la Fiorentina può sorpassare Roma e Atalanta e raggiungere la tanto desiderata Europa

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina quest'oggi ha un occasione davvero troppo importante per sprecarla. Il pareggio della Roma e la sconfitta dell'Atalanta preparano uno scenario davvero favorevole alla squadra di Italiano che a Marassi avrà tutto da perdere. Ecco quindi, che servirà la gara perfetta. Cinismo in attacco e nessun errore in difesa. La Fiorentina lontana dal Franchi non è la stessa squadra vista tra le sue mura, ma le imprese di Napoli e Bergamo, con il pareggio contro l'Inter, dimostrano che è possibile mettere in campo una prestazione di livello. "È necessario che tutti siano super attenti perché vogliamo ottenere il massimo, senza avere dei rimpianti".Italiano ha parlato chiaramente, niente rimpianti, adesso è arrivato il momento di sognare.