La maledizione dei rigori: c’è anche Jovic. Vicario è davvero un rimpianto!

Rigori sbagliati: ci sono anche Jovic e Biraghi. Chi para più di tutti? Vicario, uno così non c'è nemmeno in Europa

La Gazzetta dello Sport si sofferma sui rigori. Il dato di concretizzazione dagli 11 metri si abbassa sempre di più, soprattutto in Serie A. Dei portiere più in forma si evidenzia Vicario, sempre più un rimpianto per la Fiorentina: