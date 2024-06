La lunga estate di Pradè: dal lavoro nell’ombra al ritorno sotto i riflettori

È l’estate nella quale Daniele Pradè avrà la possibilità di misurarsi totalmente in prima persona con il calciomercato italiano. Inutile girarci intorno. La tragedia che è costata la vita a Joe Barone lo ha investito di nuove responsabilità non previste fino allo scorso 17 marzo. Nell’era Commisso - scrive La Nazione - è stato un protagonista silenzioso. Sempre un passo indietro rispetto al direttore generale, almeno a livello pubblico e mediatico. Ma la personalità di Barone si faceva di certo sentire anche sulle trattative per i calciatori, in entrata e in uscita.