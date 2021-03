Come scritto da Ernesto Poesio nel corsivo sul Corriere Fiorentino, al Franchi come a Udine la sconfitta peggiore è quella che arriva nei minuti finali. Strascichi pesanti da digerire restano nello spogliatoio. Un’altra distrazione ha segnato la sconfitta dei gigliati. La situazione ora torna a farsi preoccupante e i numeri impietosi sono lì a ricordarlo, visto che nelle ultime cinque gare la Fiorentina ha messo insieme la miseria di soli 3 punti perdendo in quattro occasioni. Solo Parma e Crotone hanno fatto peggio, segno di un andamento che continua a essere da zone rosse.

L’articolo integrale all’interno del quotidiano in edicola.

