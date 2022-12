La “letterina” di Italiano: il tecnico si è meritato rinforzi in tutti i reparti

"Caro Babbo Natale, quest’anno vorrei...". Tra sogni e richieste più realizzabili, Vincenzo Italiano ha fatto pervenire ai dirigenti viola la lista dei ritocchi per modificare il suo carissimo 4-3-3 in 4-2-3-1. Il tecnico, scrive il Corriere Fiorentino, si è meritato qualche regalo e nonostante le smentite di facciata e la Fiorentina potrebbe intervenire in tutti i reparti nel mercato di riparazione. Servirebbe un centrale, visto che Ranieri non sembra offrire le giuste garanzie e Nastasic non è mai stato sostituito: per questioni di lista l'ex Salernitana fa comodo, ma la presenza di Bianco e del giovanissimo Martinelli potrebbero facilitare l'addio già a gennaio di Venuti, con un contratto in scadenza che non verrà rinnovato.